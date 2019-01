Pink Floyd-Gilmour selger 120 gitarer

Den legendariske og i manges øyne, en av verdens desidert beste gitarister, gjør nå storopprydding i gitarskapet sitt. 20. juni legges 120 av Gilmours gitarer ut for salg hos auksjonshuset Christie’s i New York. Blant juvelene i samlingen er den såkalte «The Black Strat», gitaren som har fått mye av æren for Pink Floyds særegne lydbilde. Gilmour brukte nettopp denne gitaren, en sort Fender Stratocaster fra 1969, på noen av bandets kanskje største musikalske mesterverk, blant annet på «The Dark Side of the Moon», Shine on You Crazy Diamond og ikke minst på låten Comfortably Numb fra The Wall. Mange vil si gitarsoloen på nettopp denne låten er kanskje verdens beste gitarsolo.

Pink Floyd News

Det forventes at «The Black Strat» vil kunne bli solgt for opp imot 1,3 millioner norske kroner. Den er samtidig selve juvelen i samlingen av 120 gitarer som nå legges ut på auksjon. Pengene fra salget skal gå til veldedighet.

– Flere av disse gitarene har gitt meg en egen sound. Derfor kan du si at mange av dem har gjort nytten sin. Disse gitarene har gitt meg så mye, men nå er tiden inne for at andre skal få dra nytten av dem, og kanskje skape noe nytt, sier Gilmour i en uttalelse via neptunepinkfloyd.co.uk.

Måtte hentes tilbake

I følge auksjonshuset selv skal dette være den største auksjonen av en gitarsamling noensinne.

«The Black Strat» var lenge utlånt til Hard Rock Café in Dallas, Texas, mot at kjeden donerte penger til et veldedig tiltak. I anledning comebacket til Pink Floyd under Live 8 i 2005 hadde Gilmour forsøkt seg med ulike gitarer, deriblant en rød Stratocaster, uten å finne tilbake til godfølelsen. Etter tredje øvingsdag ble det bestemt at den sorte orginalen måtte hentes tilbake fra Texas. Siden har de to holdt sammen.

Gitaren ble i sin tid kjøpt i gitarbutikken Manny’s på West 48. gate i New York i 1970.

En annen av gitarene som skal under hammeren i juni er en hvit Fender Stratocaster fra 1954, med serienummer #0001, med en anslått salgsverdi, også den på opp mot 1,3 millioner kroner. Den er blitt benyttet på en rekke innspillinger, inkludert Another Brick in the Wall.

Her finnes også en svært sjelden Gretsch hvit Penguin 6134.

Sendes på turné

Det blir også flere akkustiske gitarer på auksjonen, deriblant en 1969-modell D-35 Martin. Denne ble blant annet brukt på Wish You Were Here.

Før selve auksjonene vil gitarene bli sendt på en aldri så liten salgsturné, hvor det blir mulig å ta gitarene i nærmere øyesyn. Her vil det også bli mulig å høre lyden av de ulike gitarene, hvis du skulle være i tvil om hvem du ønsker å kjøpe.

Turneen starter i London 27. mars, de 120 gitarene flyttes til Los Angeles i begynnelsen av mai, før de altså ender opp i New York.