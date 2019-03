– Det ser helt skrekkelig ut. Jeg er veldig skuffet over at man har tatt et valg om å forandre en så viktig del av prosjektet.

Slik reagerer sivilarkitekt og daglig leder i det danske arkitektfirmaet Gehl, Helle Søholt, på bildene av fasaden til det nye Munchmuseet slik det fremstår i dag. Søholt ledet juryen som i 2009 enstemmig kåret Abalos Herreros Arquitectos’ forslag til vinner av konkurransen om å bygge nytt Munch-museum.