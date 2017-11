På denne arbeidsplassen er snittalderen 22 år og likestilling selvsagt

– Inntrykket mitt er at den yngre generasjonen er mer kompiser på tvers av kjønn, kultur, etnisitet og legning, sier Anniken Fjelberg (48).

Hun grunnla kontorfellesskapet 657Oslo sammen med ektemannen Joachim Levin grunnla arbeidsplassen. Her er snittalderen rundt 33 år, ifølge Fjelberg.

Med #metoo-kampanjen og alvorlige historier om seksuell trakassering på arbeidsplassen er også spørsmålet om likestilling og kjønnsbalanse i arbeidslivet høyaktuelt igjen.

Fjelberg jobbet blant annet sammen med Anine Willums Karp (26), prosjektleder i UT: Studentbyrå. Karp setter sammen arbeidsgrupper av studenter til ulike prosjekter, for eksempel en holdningskampanje for Røde Kors Ungdom. Da er det et poeng i seg selv at gruppen også består av ulike kjønn og ulik bakgrunn i tillegg til gode karakterer og referanser.

– Vi har nylig satt sammen en gruppe der guttene kanskje ikke var like sterke med tanke på erfaring og praksis, men de var viktige å ha med likevel. Dynamikken blir sterkere, forklarer Karp.

Ulik bakgrunn gir bedre resultater

Det er en antagelse som finner støtte i forskningen.

– Der alle tenker likt, tenkes det ikke veldig mye, sier professor Elisabet Ljunggren på telefon fra Nord Universitet. Hun har blant annet forsket på kvinners rolle i næringslivet.

Hun forteller at det er mye forskning som kan dokumentere at grupper sammensatt av individer med ulik bakgrunn kan oppnå bedre resultater enn grupper der alle er omtrent like.

– Også kvinnelige arbeidsgivere foretrekker menn. Det må alle vite om og erkjenne når man rekrutterer. Sier du at du kun velger blant de beste, men ender opp med hovedsakelig menn i visse stillinger, da antar jeg at du ikke har lett ordentlig, sier Ljunggren.

Anders Veberg

0,99 prosent kvinnelige ledere

I kommunikasjonsbyrået Superblaise, som også holder til i 657Oslo, er snittalderen den samme.

Og kjønnsbalansen er så godt som 50/50. Det jobber de aktivt for, ifølge Fjelberg, men hun påpeker at det ikke like nødvendig i kreative yrker som i de mer mannsdominerte bransjene som jus, tech og offshore.

Fjelberg jobber for å få flere kvinner til å investere i næringslivet. En undersøkelse gjort av Investinor i 2015 viser at kun 0,99 prosent av lederne i norsk teknologibransje er kvinner. En bedre kjønnsbalanse bidrar til bedre kultur og mindre trakassering, tror Fjelberg.

– Det er nok en antagelse, men jeg tror kvinner har lavere toleranse for trakassering enn menn.

Nulltoleranse mot trakassering

Hos Fjelberg er det minst én streng regel som gjelder for rekruttering. Der er det nulltoleranse for trakassering, og aller helst skal det unngås ved å rekruttere riktig.

– Ingen med historikk med overgrep eller trakassering vil oppgi det eller gi oss referanser som dokumenterer det. Det kan føre til at vi blir nøyere med å rekruttere noen som kjenner noen som vi kjenner, for å være sikrere.

Men å begrense jakten etter arbeidskraft til kun sitt eget nettverk kan føre til at talenter glipper unna. Derfor er ikke det et alternativ heller, forklarer Fjelberg.

– Jeg tror det er vanskelig å avdekke alt før man ansetter. Det handler mye mer om kulturen du bygger der du er, sier Fjelberg.