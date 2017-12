Facebook lanserer meldingsapp for barn

– Det er behov for et chatteprogram som lar barn ta kontakt med personer de elsker, samtidig som foreldrene har den kontrollen de er ute etter, sier Loren Cheng, produktsjef i Facebook i en pressemelding.

Appen skal hete Messenger Kids, og ifølge den sosiale mediegiganten skal den være et hjelpemiddel for at barn trygt kan være på internett. Det blir ikke reklame i appen.

– Mange av oss på Facebook er foreldre selv, og det virker som om vi ikke er de eneste som har innsett at barna våre finner veien til internett tidligere og tidligere, sier Cheng.

Godkjennes av foreldre

Appen fungerer slik at hvis to barn ønker å bli venner, må vennskapet godkjennes av en av foreldrene til hvert barn. Etter at venner er bekreftet, kan barna tekste, sende bilder eller ha video-samtale.

Messenger Kids vil som på Facebook samle inn data som barnets navn og innholdet i meldingene, men Facebook lover at disse dataene på ingen måte skal brukes for å styrke «voksen»-Facebook ved å målrette reklame mot foreldrene basert på hva barna snakker om eller viser interesse for.

Skulle barna ved passerte 13 år melde seg på Facebook, blir dette som en helt ny konto. Data fra Messenger Kids vil ikke bli overført til voksen-vesrjonen.

Det er usikkert når appen finner veien til det norske markedet. Først skal den testes ut i USA.