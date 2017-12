DAB-saken skal opp i Stortinget: - Avtalen tåler ikke dagens lys

Morten Wold, mediepolitisk talsmann i FrP, er svært kritisk til hele DAB-innføringen. Torsdag omtalte Aftenposten en konfidensiell avtale, som i praksis sikrer at bare P4 og Radio Norge får sende riksdekkende reklame. De to selskapene, som begge har utenlandske eiere, står bak samtlige av landets 15 kommersielle radiokanaler.

Dokumentet på 85 sider er arkivert i Kulturdepartementet, der det delvis er unntatt offentlighet og taushetsbelagt.

Nå sier Wold, som både er visepresident og medlem av Stortingets kulturkomité:

– Forhastet og unødvendig

– DAB ble tvunget igjennom mot folks ønsker. Igjen får vi bevist at overgangen var forhastet og unødvendig. Avtalen som nærmest sikrer P4 og Radio Norge reklamemonopol på riksplan, tåler ikke dagens lys. Den er sterkt kritikkverdig. Jeg forventer at kulturministeren tar saken på alvor og forklarer hva som faktisk har skjedd, fastslår talsmannen.

I fagkomiteen sitter også Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen, tidligere medarbeider i NRK. Til Aftenposten sier hun:

Stortinget

– Det er viktig at Stortingets intensjon om eiermangfold i radiotilbudet opprettholdes. Dersom det er riktig at Norkring, P4 og Radio Norge i lengre tid har hatt en avtale som kan blokkere for andre innholdsleverandører, og departementet har visst om dette, ønsker jeg en avklaring på hva som har skjedd.

Må svare i spørretimen

Arbeiderpartiet tar DAB-saken opp direkte med kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), i første omgang i Stortingets spørretime. Aps mediepolitiske talsmann, Masud Gharahkhani, er særlig engasjert i lokalradioenes situasjon:

Han viser til at Lokalradioforbundet har klaget flere sider av DAB-innføringen inn for EFTAs overvåkningsorgan, ESA, i Brussel. Der er saken fortsatt til behandling.

Berit Roald / NTB SCANPIX

– Svarene fra kulturministeren i klagesaken mangler konkrete tiltak for hvordan man vil bistå lokalradioene. Dette vil jeg utfordre Regjeringen på, fastslår Ap-politikeren, som fremholder:

– Arbeiderpartiet vil bidra økonomisk, slik at lokalradioene skal kunne ta del i den digitale overgangen og bygge opp riksdekning. Dette er helt nødvendig for å sikre et større eier- og innholdsmangfold.

Vidar Ruud / NTB Scanpix

– Viktig med eiermangfold

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) er den eneste i dagens fagkomité på Stortinget som var med på å forberede DAB-innføringen. Også han er opptatt av lokalradio:

– Dagens støtteordninger inneholder altfor små midler. Gjør vi ingenting, har ikke lokale aktører mulighet til å bli med over på DAB. Norge blir et fattigere land hvis ikke flere stemmer og flere programprofiler får slippe til i det riksdekkende nettet, fastslår Kulturkomiteens nestleder.