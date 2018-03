Kan man danse en roman? Et dikt? Koreograf Marie Bergby Handeland har samlet seks forfattere til nettopp det på Dansens hus. Forfatterne har tatt hvert sitt litterære verk og oversatt det fra ord til bevegelse i samarbeid med Handeland.

Resultatet veksler mellom å fremstå totalt meningsløst og som en liten genistrek.

Veien er målet

Meningsløst fordi dette er et prosjekt som åpenbart har størst verdi for de medvirkende.

Handeland er i sitt virke opptatt av sammenhengen mellom det litterære og det dansekunstneriske, og prosjektet lar henne utforske dette i tett samarbeid med seks interessante og delevillige forfattere. Forfatterne på sin side får anledning til å uttrykke sitt eget arbeid på en annen måte – sannsynligvis en givende øvelse for dem, både personlig og profesjonelt.

Fakta: Forfatterbevegelsen Forestilling av Marie Bergby Handeland Medvirkende forfattere: Gro Dahle, Aina Villanger, Henning Bergsvåg, Kjartan Fløgstad, Tina Åmodt og Gunstein Bakke Litterære verk som utøves: Magdalenafjorden, Audiens, Du er ikke her, Total Eclipse of the mind, Haren, Det blir aldri lyst her Del av Oslo Internasjonale Teaterfestival, spilles frem til 18. mars 2018. Forestillingen ble anmeldt på generalprøven 14. mars.

Det er prosessen som er interessant – hvordan oversette en litterær stemning til et fysisk uttrykk i tid? Hvordan få en skrivebordsbundet forfatter til plutselig å åpne kroppen sin for lesning?

Resultatet i seg selv er mindre viktig, som en obligatorisk elevkonsert eller en presentasjon av arbeid som er blitt til i for eksempel kunstterapeutiske sammenhenger.

Veien er målet – resultatet er underordnet. Behøves egentlig publikum her?

Blendende øyeblikk

Men så glimter Forfatterbevegelsen til innimellom med noen fullstendig blendende, dypt emosjonelle øyeblikk.

Som åpningsscenen, når Gro Dahle sitter på en pianokrakk midt på gulvet med armene i været, hudløs og sårbar nesten bare fordi hun er først i dette snodige opplegget.

Eller når Kjartan Fløgstad sprader inn på scenen i en glitrende paljettvest og danser seg gjennom side for side av boken Magdalenafjorden. (Noen ville øksehugg i luften får oss som ikke har lest denne til å lure på hva det egentlig er som skjer på side 73!).

Eller når discokulen senkes, scenen fylles med røyk og høyttalerne dundrer ut den utilgivelig pompøse balladen «It’s All Coming Back To Me Now» med Celine Dion, hvor alle danser sammen som for å hjelpe Gunstein Bakke i gang.

Det siste skaper latter, men det er mer enn komisk. Det er hjerteskjærende vakkert, hikstende ømt.

Tale Hendnes/Dansens hus

Dansere man ikke kan stole på

Så senker stillheten seg igjen. Forfatterne får god plass til å uttrykke seg, ofte for god plass.

Utbroderte, innadvendte soloer bikker ofte over i det langtekkelige, og det er vanskelig ikke å la tankene vandre til parodier av «fortolkende dans».

Selv der forfatter-danserne gjør interessante vendinger, er det vanskelig å ta dem alvorlig. For et av de store problemene med å bruke helt utrente dansere er at publikum ikke kan stole på at bevegelsene deres i det hele tatt er gjort med vilje. Dermed er det vanskelig å lese soloene som sammenhengende, meningsfulle uttrykk. Tilfeldigheter kan være spennende, men her er det for åpent, for lenge, og det blir for lett å falle av.

Dermed lander Forfatterbevegelsen både på fryktelig kjedelig og fantastisk medrivende. En imponerende kombinasjon i seg selv.