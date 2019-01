«Hver gang vi møtes» ga seeropptur for TV 2

TV 2 fikk en god start på lørdagssatsingen med Hver gang vi møtes som hadde sesongpremiere på sin åttende sesong. Elisabeth «Bettan» Andreassen var den første artisten til å bli hedret.

Opptur

Skavlan økte sitt seertall etter at TV 2 vedtok å gi opp kampen mot Lindmo og flyttet talkshowet fra fredag til lørdag. Sesongens siste Skavlan før jul trakk kun 183.000 seere, lørdag hadde programmet 322.000 seere. En positiv utvikling, mener TV 2s kanaldirektør Trygve Rønningen.

– En andel på over 32 prosent for Skavlan i den kommersielle målgruppen er vi svært godt fornøyd med, sier kanaldirektøren i en pressemelding.

Også God kveld Norge åpnet sesongen sterkt og fikk gode seertall. Totalt 443.000 så sesongpremieren lørdag kveld.

Fremdeles populært

Mesternes mester på NRK 1 gikk noe ned etter sesongpremieren for tre uker siden, som hadde over en million seere. Programmets sesong ti er likevel populært og leverte svært gode seertall. 997.000 seere så programmet, der tidligere idrettsutøvere konkurrerer om å bli best av de beste.

Anne Lindmo med sine 680.000 seere er fremdeles talkshowdronningen med over dobbelt så mange seere som Skavlan. Nytt på nytt ble sett av 918.000.