Ingmar Bergman ville ha fylt 100 år i år, og vi oversvømmes denne høsten av dokumentarer om filmgeniet. Jane Magnussons Bergman – ett år, ett liv, er den eneste av disse som får kinodistribusjon, i hvert fall i Norge. Et rikholdig innslag av arkivbilder bidrar til at filmen tåler et stort lerret.

Magnusson tar i sin film utgangspunkt i året 1957, som var Bergmans mest produktive. Da regisserte han ikke bare Det syvende segl, men også Jordbærstedet. I tillegg satte han opp en fem timer lang versjon av Peer Gynt på Malmö Stadsteater, skrev manus til en TV-film og et stykke for radioteater, og mer til. Som Magnusson sier i et intervju med SVT: «Det var en galskap i dette tempoet.»