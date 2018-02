Ungdomsfilmen Los Bando deltar i ungdomsprogrammet under årets filmfestival i Berlin. Kulturminister Trine Skei Grande kom søndag til Berlin for å treffe skuespillerne og de regionale filmkreftene som har finansiert filmen.

– Vi har sagt at vi skal lage en egen kulturmelding for barn og unge. Årsaken er at vi trenger god kvalitet til ungene våre. Los Bando er en film som prøver å treffe denne gruppen som har et veldig dårlig kulturtilbud. Vi serverer mye crap til ungene våre, men de skal også ha de beste skuespillerne, de beste filmene, de beste bøkene og de beste kulturopplevelsene. Det handler jo om å bygge mennesker som kan være borgere, delta aktivt og prege samfunnet, sa Skei Grande.

80 prosent av midlene til postnummer 0 og 1

En god støttespiller for den nye, norske ungdomsfilmen er Filminvest som dekker fylkene Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Hedmark og Oppland.

– Som en regional produsent er det nesten umulig å nå opp til de nasjonale produksjonsmidlene. Nye forretningsmodeller utfordrer produsentene og endrer markedsinntektene. Tilgang på regional og internasjonal finansiering har vært helt avgjørende for at Los Bando nå er i konkurranseprogrammet i Berlin, sier daglig leder i Filminvest, Stig Bech og etterlyser en regional insentivordning.

Han fortsetter:

– Hvis man ser på hvordan midlene i den nasjonale ordningen blir fordelt, så går 80 prosent av midlene til postnummer 0 og 1. Det har de gjort siden 2010. Det viser all statistikk, så det er ikke noe jeg har funnet på, sier Bech videre.

I 2016 bevilget Kulturdepartementet 20 millioner kroner til den nye tilskuddsordningen for regionale filmfond. De pengene fordeles over hele landet, og Filminvest mottar 6 millioner kroner.

– Hva sier kulturministeren til en regional incentivordning?

– Det er noen av de ideene som ligger på bordet nå, sier Skei Grande.

Vil evaluere støtteordninger

Hun mener videre at de regionale filmfondene har fungerer bedre enn mange fryktet.

– De er i stand til å løfte frem filmer som ikke kommer gjennom på filminstituttet, men som likevel kan gjøre det bra også internasjonalt. Det er ikke slik at alt skal finansieres fra en kilde, og jeg tror at de regionale fondene kommer til å bli viktigere i fremtiden.

Hun er likevel ikke blind for at endringer i støtteordningene må på plass. Utfordringer med tilpassing til et digitalt marked er utfordrende.

– Vi har mange ordninger og vi trenger en evaluering av dem. Vi har bedt om en egen utredning om inntektsstrømmene. Folk bruker mye mer filmkultur, tv-serier, dokumentarer på forskjellige plattformer, men pengene havner hos noen store selksper og ikke hos filmskaperne.

Skei Grande er også opptatt av hvordan dagens mediesituasjon gjør det stadig viktigere å fokusere på kvalitet. Hun mener bestemt at unger er akkurat like god som voksne til å se hva som er bra og dårlig.

– Vi trenger å løfte barne- og ungdomskulturen. Skoletiden nå er så fokusert å basisferdigheter som matte og norsk, men vi må vi ikke miste dannelsesperspektivet ved skolene.

Kulturministeren mener at den gode kulturen kommer til å stadig viktigere, og den må støttes.

– Vi har også lagt inn søknad om å være en del av neste års Berlinale, men dette vet vi ikke ennå. Grunnen til det er at vi lever i en tid hvor vi vestlige demokraten eog Europa må holde sammen og løfte kulturen mot de kreftene som vi ser rundt oss i verden. Derfor er disse kulturprosjektene viktig, derofr er kinoen og filmen viktig. Det handler om å løfte hele den europeiske kulturen og det de vestlige demokratiene har stått for blir utfordret, avslutter hun før hun drar inn i kinomørket for å se norsk ungdomsfilm.

