Den unge og ville Peer ender som en gammel gris med fascistoide trekk.

Peer Gynts verden er først et plankegjerde rundt en byggeplass, med plakater i grelle farger som forteller at snart åpner en fornøyelsespark her, det verdensberømte Gyntiana. Etter den noe deklamatoriske åpningsscenen med Peer og mor Åse (Marianne Nielsen) – hun er for anledningen kjederøykende med tv-kanne og tupert hår, og dør til slutt utvilsomt av kols – faller gjerdet ut mot publikum. Gålåvannet åpenbarer seg, med skog og fjell og vidder rundt, og Hegstadtunet i front. Tivoliet, i glorete neonfarger er åpnet, og herfra skal vi følge Peer gjennom livet, fra attraksjon til attraksjon, stadig mer forlorne.

Peer Gynt på Gålå Friluftscena ved Gålåvatnet. Peer Gynt

Av Henrik Ibsen

Bearbeidet av Njål Helge Mjøs

Regi Sigrid Strøm Reibo

Med Jacob Oftebro, Nils Ole Oftebro, Marianne Nielsen, Jan Sælid, Anders Dale, Anne Krigsvoll, Preben Hodneland, Mari Strand Ferstad, Nina Ellen Ødegaard og rundt 60 frivillige i ensemblet

Musikkansvarlig Simon Revholt

Scenografi Gjermund Andersen

Kostymer Helena Andersson/Gjermund Andersen

Masker Helena Andersson

Lysdesign Øyvind Wangensteen

Lys Simen Scharning

Produsent Peer Gynt AS

Marit Lien

Go-go og droner

I Sigrid Strøm Reibos postmoderne oppsetning er handlingen lagt fra 1960-årene og frem til i dag, uten at det forteller oss noe mer om Peer. Teksten er uansett Ibsens, midt i rock’n’roll og the Beatles, psykedelisk rus og raga, motorsykkelgjeng og James Dean-hår, trollskap og sexorgier. I Dårekisten dukker det opp en lysende drone i mørket, og den hesten Peer redder seg ut med, er en golfcart.

Nina Ellen Ødegaard er først overdådig fristende som en irsk Den grønnkledde, og senere det personifiserte samvittighetsnag. Hun står i en klasse for seg sammen med Jan Sælids dyriske Dovregubbe, begge tydelige og sterke, med komplett overbevisende tekstforståelse. Solveig (Mari Strand Ferstad), spilles og synges så enkelt og rent at den umulige rollen er til å tro på, spesielt etter at både hun og Ødegaaard som hver sin Anitra får ta ettertrykkelig rotta på hver sin Peer.

Marit Lien

Oppfinnsomt, men litt grunt

Her er masse underholdning, masse påfunn, men lite som griper i det store bildet. Et unntak er Peers (Jacobs) kamp med Bøygen, en usynlig frådende sjøorm ute i (det iskalde) vannet, med Oftebro seniors stemme. Peer kjemper med seg selv, men ender med å gå utenom, som vanlig. Når han lar mor Åse ligge død på et lasteplan og selv ror sin vei, blir det hakket for kynisk – selv om han er et norsk troll og seg selv nok.

Andre del rommer flere scener som ofte har vært utelatt, og det er i seg selv interessant. Anders Dales Den Magre er et blinkskudd, men andre scener, blir borte bak all staffasjen foran. Midt oppe i alt rør og lysshow, står Anne Krigsvolls Knappestøper renskåret og sterk. De gamle er eldst – og Nils Ole Oftebro oppviser en sceneerfaring, en tilstedeværelse og en tekstforståelse som det skal godt gjøres å konkurrere med. Det kommer ikke en stavelse fra ham som ikke er fylt av mening. Oppløsningen blir tydelig og klar: Nils Ole Oftebros endelige forståelse av hva som er troll og hva som er menneske er dypt berørende.

Verdensmusikkmiks

Ibsens 150 år gamle stykke kan brukes til alt, som Griegs musikk. Simon Revholts omskrivning, med bidrag av Sjur Miljeteig, er en velgjort verdensmusikkmiks, med tregrepsgitar, 60-tallspop, jenka og underliggende erotisk puls når rocken tar over. «Dovregubbens hall» låter som et landsbykorps på første prøvedag, like grotesk som trollene selv – the walking dead med norske flagg – og Åses død har et visst ekko av gravfølge i New Orleans. Virkningsfullt og helt i tråd med Strøm Reibos regi og Gjermund Andersens åpne scenografi.

Mye vil være gåtefullt her for den som ikke har en del forhåndskunnskap om Peer Gynt, men etter snart 30 år på Gålå, og med 21.000 solgte billetter, er vel ikke det så farlig. Som alltid er samarbeidet med frivillige, lokale krefter svært effektivt. Og været slo til: Regnet sluttet kl 19.30, og begynte igjen ti minutter før slutt!