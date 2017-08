Professor Jakob Lothe ser etiske problemer med både «Arv og miljø» og «Fri vilje»

Litteraturprofessor Jakob Lothe følger den norske litteraturdebatten fra Oxford, hvor han er gjesteforsker dette året. Han har ikke lest Helga Hjorths bok, men det skal han absolutt gjøre.

– Ja, selvfølgelig. Den skal jeg lese, sier Lothe på telefon fra Oxford.

Han er opptatt av etiske problemstiller i litteraturen, og i fjor utga han boken Etikk i litteratur og film, hvor han tar utgangspunkt i at alle litterære tekster, uansett sjanger, er uttrykk for et sett av verdier.

Han synes det kan være problematisk når forfattere skriver fiksjon som ligger veldig tett på virkeligheten og som det er lett for omgivelsene å gjenkjenne.

– Det er etisk problematisk å utlevere og bruke autentiske navn på personer som også har sitt liv utenfor romanen, sier han.

Merkelig, men interessant

Om høstens utgivelse av Helga Hjorth, sier Lothe:

– Det er veldig uvanlig at det skjer, at en roman blir brukt til å svare på en annen roman. Det er merkelig, men det er også interessant.

– Har det tidligere skjedd at en roman er blitt besvart med en roman på denne måten?

– Nei, så vidt jeg vet er dette unikt. Helga Hjorth bruker romansjangeren til å gi en annen versjon av hendelsene og personene som Vigdis Hjorth fremstiller i sin roman, sier Lothe.

Kristin Slotterøy

Uvanlig og paradoksalt

Han mener det paradoksale og svært uvanlige er at samtidig som Helga Hjorth beskytter sin fremstilling gjennom romanformen, angriper hun Vigdis Hjorths fremstilling av en gitt historisk virkelighet.

– Slik leser ikke Helga Hjorth Arv og miljø som en roman, men som en kamuflert familiehistorie hun ikke kan godta og som hun gjennom Fri vilje protesterer mot, sier han og fortsetter:

– Høstens bok forutsetter at leseren har et forhold til Arv og miljø. Og tilsvaret som kommer nå bidrar til å dra begge bøkene bort fra litteraturen og inn i virkeligheten, sier Lothe.

Han mener den litterære verdien til Arv og miljø blir forstyrret og redusert med høstens bok.

– Samtidig vil jeg si at Helga Hjorth selvfølgelig har rett til å forsvare seg. Hun føler seg åpenbart krenket og provosert av fremstillingen i fjorårets bok, sier Lothe.

– Jeg ser etiske problemer med begge bøkene, som legger seg så tett opp til virkeligheten. Begge bøkene følger det samme hendelsesforløpet og fiksjonen blir forstyrret. For en leser som ikke kjenner familien er jo ikke det private så interessant, sier Lothe.

Ingen etisk fasit

– Bør litterære modeller ha et sterkere juridisk vern?

– Jeg tror det er vanskelig å etablere et regelverk som kan fungere i praksis. Men kanskje denne utgivelsen og debatten kan bidra til å bevisstgjøre forfattere og forlag. Det er et stort etisk ansvar knyttet til å forvalte ytringsfriheten, sier Lothe.

– Hva betyr det for litteraturen at en levende modell tar til motmæle på denne måten, vil det virke avskrekkende på andre forfattere?

– Jeg tror ikke det vil virke avskrekkende, men jeg håper det kan virke etisk bevisstgjørende, sier Lothe

Han mener at etikken har vært forsømt innenfor litteraturforskningen i lang tid.

– Litteraturen gir ingen etisk fasit, den stiller spørsmål til leseren og viser leseren stor tillit ved å invitere til det jeg kaller etisk refleksjon, sier professor Jakob Lothe.

Selv om han understreker behovet for etisk bevissthet, vil han også opprettholde en stor grad av frihet for forfatterne.

