Victoria Hislop

Postkort fra Hellas

Vigmostad Bjørke

Oversatt av Lene Stokseth

Bestill heller en tur til Kreta og les debutboken til Hislop om igjen. Eller velg Tove Nilsens Kreta-døgn som er virkelig god.

Et postkort fra Hellas dumper plutselig ned i Ellies postboks. Kortet er adressert til en S. Ibbotson og har ingen returadresse – det er kun signert med en A. Flere fargerike greske kort dukker opp. Ellie henger dem opp på den kjedelige tavlen i den kjedelige leiligheten i det kjedelige livet sitt. Og vips er Ellie på vei til Grekenland. Hvem skulle trodd?

Forfatter Victoria Hislop har siden debuten med romanen Øya i 2005 levert bestselger etter bestselger med Hellas som åsted for det jeg vil kalle travel chic litteratur. Noen må reise til Hellas for å nøste opp i en gåte. Den nye vrien fra Hislops side her, er at hun har illustrert boken med både postkort og fotografier fra stedene som den mystiske A kommer til på sin rundreise i Hellas.

Men gåten vi skal finne svar på er altså:

Hvem er A, og hvem er S. Ibbotson, som liksom skal bo på Ellies adresse? Og hva skjer med Ellie når hun reiser til Hellas? Gjett først du.

Kjedelig gåte

Vigmostad Bjørke

Vel, dessverre for oss alle er det en temmelig kjedelig gåte vi blir presentert for i denne romanen, med romankarakterer det både er vanskelig å tro på – eller ha sympati med. Den største gåten som plaget meg fra første side var hvordan Hislop som tidligere har levert virkelig gode bøker i sin sjanger, har kunnet levere fra seg noe som er så gjennomført slapt skrevet. Har krisen i hennes andre hjemland lammet pennen hennes også?

Det er en viss flyt her, men alt sies rett ut, litt som Bård Tufte Johansens sketsjekarakter som «synger det e’ ser». I tillegg dukker det opp en del ulogiske hendelser, som å legge postkortet på taket av bilen og skrible det ferdig. Er biler så lave i Hellas? Fotografiene i boken er fine de, men jeg foretrekker selv språklige bilder, som det er lite av.

Pompøs, bablende og selvsentrert

Det verste med boken er likevel karakteren A.

A er så glatt og irriterende at jeg får lyst til å bygge en tidsmaskin, reise tilbake i tid og betale Hislop en stor sum med penger for å droppe hele A og heller bruke seg selv som omreisende Sjeherasad, så vi slipper å noensinne lese en eneste setning om den pompøse, bablende, selvsentrerte, kjedelige, mansplainende fyren, riktignok med tykt brunt hår med en stenk av grått.

For A har kjærlighetssorg, må vite, og nå troller han hun som sviktet ham med postkort samt en notatbok med mer eller mindre drøye historier han har hørt fra folk han har møtt.

Ellie blir vi knapt kjent med, ei heller S. Ibbotson, men A mer enn antyder at hun var en løgnaktig og tvilsom karakter – selv om jeg som leser applauderer hennes dømmekraft da hun valgte å ikke møte ham i Hellas og aldri ga lyd fra seg. Mannen påstår han «gikk glipp av dataalderen og trenger noen til å skrive manuset hans inn på en datamaskin», og handlingen er lagt til 2015? Den må du lenger ut på den greske landsbygda med!

Spennende med gresk mytologi

Hislop har selv foretatt denne (sikkert) spennende reiseruten, hun krydrer språket med greske ord (hun snakker selv språket), noen av historiene hun gjenforteller (via den forferdelige A.), er spennende nok i seg selv. Det som til en viss grad redder boken er alle referansene til gresk historie og mytologi, og noen interessante betraktninger om det greske samfunnet i krise (igjen via A.). I de passasjene er hun god. Derfor skulle jeg ønske hun i stedet kjørte på med en renvasket sakprosabok i neste runde, og sparte oss for menn med gråstenk, overjordisk vakre solnedganger, ufattelig vakre ungpiker og spirituelt visvas.

«Du må tro jeg er verdens største egoist», sier A til den unge Ellie når de møtes.

Eh, ja, er vel svaret på det.

At Hislop fremstiller endimensjonale folk er en ting, men at hun ikke engang lar oss bli kjent med Ellie annet enn via stokkdumme uttalelser som «Ellie skjønte hvor forelsket han måtte ha vært, hvor godtroende selv intelligente, voksne mennesker kan bli. Han var en godt utdannet og kultivert mann ...», det holder ikke.

Hvis denne boken får deg til å gråte, så er det ikke fordi du blir berørt av noe annet enn din egen situasjon, i godstolen med en kjedelig bok som i tillegg er ulidelig lang. Til gjengjeld bygger du kanskje opp en god dose irritasjon som du etterpå kan bruke til å klippe rosehekken som har vokst seg kjempehøy. Det gjorde jeg. Det var deilig.