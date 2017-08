Hanne Ørstavik

Over fjellet

Forlaget Oktober

«Er det derfor jeg er kommet hit», spør Irma seg utenfor kontoret til den tantriske terapeuten Barbara. «For å trenge gjennom, for at det ikke skal være stengt i meg mer, ikke noen avstand. For å undersøke hvordan det står til, hvor åpen jeg er, i kjønnet, i fitta. For jeg vil så gjerne det. At kjærligheten skal kunne bli det, bli virkelig. At jeg skal kunne elske, med hele meg.»

Dette fra Hanne Ørstaviks nyeste roman Over fjellet. Kanskje burde jeg holde hemmelig hvor velkjent denne lengselen er for meg. Denne inderlige lengselen som forblir en lengsel – hvis det da ikke heller bør kalles en tvangsnevrose? I Over fjellet kjenner man ofte hvordan setningene nekter å slippe oss inn dit vi ønsker mest av alt å slippe inn. Hverken spirituell eller seksuell direkthet i språket kan hjelpe oss hele veien. Noe forblir lukket i oss.

Som leser forblir jeg i stor grad lukket for boken. Og den for meg.

Språket kommer i veien

Forlaget Oktober

Over fjellet handler om den 45 år gamle forfatteren Irma og hennes to romanpersoner Wilma og Leonie, som alle tre har til felles at de skal følge Walter Benjamins fluktrute over Pyreneene. Irma er jeg-fortelleren. Hun skal egentlig skrive romanen om disse to andre kvinnene, men blir hele tiden distrahert av det åndelige, terapeutiske, seksuelle prosjektet nevnt innledningsvis.

Hun har en rekke elskere hun håper skal hjelpe henne løs. Hun går til Barbara. Hun går på forelesninger. I et sjarmerende, nærmest allegorisk kapittel spør hun en tysk Wilhelm Reich-forsker om det er mulig å «frigjøre sin orgastiske potens alene» – altså uten å være avhengig av et annet menneske. Oversetteren roter til spørsmålet og hun får isteden en liten moralpreken om monogami.

Språket kommer i veien. Igjen!

Romanen er med andre ord smertefullt og – i alle fall i dette tilfellet – humoristisk bevisst sin egen begrensning som forløser. Noe kommer alltid imellom Irma og svaret, Irma og kjærligheten, Irma og den store forløsende orgasmen. Er det kanskje språket selv?

Romanen forblir tenkt og tørr

Gjennom hele romanen har Irma selskap av en klisjé. Det er nok en smakssak hvorvidt hun kommer unna med den. Selv har jeg sansen for den pop-psykologiske forestillingen om at det finnes et barn i meg, som er mer eller mindre den samme som da jeg faktisk var barn. Klisjeen er om ingenting annet nyttig.

Av og til er barnet et minne som griper inn i nuet, liksom et forvarsel da om det som skjer nå. Av og til kjennes det nesten bokstavelig, som om det faktisk finnes et stakkarslig barn der inne som trenger omsorg. (Irma kaller sitt indre barn for «ei jente inni jenta».) Oftest er barnet et symbol: på spontanitet, på ikke å forsømme den delen av meg som er i direkte kontakt med omgivelsene.

Romanens problem er også Irmas problem: ingen av dem kommer i kontakt med dette spontane og lekne. Romanen forblir tenkt og tørr – direkte på feil måte. Ikke særlig erotiske egenskaper.

Det kan selvfølgelig være gøyalt for en anmelder å kalle en roman om mangel på seksuell forløsning for uforløst. I dette tilfellet føles det bare slemt mot Irma. Jeg ønsker henne vel. Jeg ønsker at hun skal få sin store forløsning.

Jeg bryr meg om Irma – kanskje er det nok?

Det er også noe med det direkte språket som gjør at jeg vil lese videre og fort. På sitt beste er romanen som popcorn for sjelen.