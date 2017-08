Karen Marie Ørsted, bedre kjent som MØ, kommer fra fra Fyn i Danmark og har samarbeidet med storheter som Major Lazer, Avicii og Iggy Azalea. I 2014 kom det kritikerroste soloalbumet No Mythologies To Follow. Siden de første sololåtene har oppmerksomheten rundt MØ stadig økt, og årets Final Song bidro virkelig til et internasjonalt gjennombrudd.

I 2015 spilte popkometen på Nobelkonserten i Oslo. - Jeg synes det er helt enormt, sa artisten Karen Marie Ørsted den gang til Aftenposten.

Aftenposten strømmer de fleste konsertene fra Øyafestivalen. Hvis du ikke hadde råd eller mulighet til å dra på Øya, kan du se artistene opptre, eller i det minste fange noe av stemningen gjennom våre sendinger.