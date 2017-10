Pål Waaktaar-Savoy: – Jeg snakker ikke så mye, det er derfor jeg skriver så mange sanger

Ørjan Nilsson

Tårer fra en stein – samtaler om et arbeid – Pål Waaktaar Savoy

Falck Forlag

Det er blitt som en vane i intervjusituasjoner der a-ha er samlet. Magne Furuholmen til venstre, svarer fornuftig. Morten Harket i midten, legger til noe forsøksvis morsomt. Pål Waaktaar-Savoy bak solbrillene til høyre, holder munn.

Svaret på hvorfor han virker å koble seg av på grensen til det komiske, kommer i denne nye boken – som selv om den kaller seg en samtalebok også blir en biografi – og er todelt.

Viser seg frem i låtene sine

– Jeg snakker ikke så mye, det er derfor jeg skriver så mange sanger, sier Pål i innledningen.

Avkoblingen er altså ikke fordi musikeren ikke har noe å fortelle om den ene delen av sitt livsprosjekt (Savoy er det andre), om et nytt album, turné eller den ferske a-ha-innspillingen for MTV Unplugged. Kona Laureen utfyller når hun beskriver sin mann som «way beyond shy», men Pål går lenger:

– Det er sosial angst vi snakker om her, og det er veldig, veldig ukomfortabelt.

Den norske popmusikkens største og mest suksessrike skribent takler ikke mediene, men er tydelig på formidlingsrommet han har:

– (...) i låtene mine får jeg presentert noe som er meg selv på en måte jeg er fornøyd med, sier Pål i boken.

«The pissing contest» i a-ha

Man kunne se for seg at det er nok, med personlige tekster helt fra «Hunting High and Low» og fremover. Men, nei man vil alltid vite mer. Mye kom frem i a-ha-biografien The Swing Of Things i 2004, og i Tårer fra en stein får Pål snakke fritt.

Hverken Magne, Morten eller nåværende manager Harald Wiik sier noe, selv om tilsvarsretten kunne vært brukt når Pål snakker om hvordan musikken på de siste albumene er blitt til, med tre musikere som aldri er sammen i studio.

Det er som han sa om de ferdige låtene i et stort intervju med Aftenposten for to år siden; «jeg likte demoene». Musikken før «the age of heavy politics» eller «the pissing contest», som er begrep Pål bruker om prosessen der alle fire (!) skal få si og gjøre sitt fra demo til ferdig produkt.

Her faller det noen krasse kommentarer, men at dette skjer i a-ha-leiren, er gammelt nytt.

Ble kalt «gjesten» på skolen

Tårer fra en stein er litt uryddig i formen, der den via samtaler i Oslo, New York, Berlin og Hamburg hopper ukronologisk fra tema til tema. Samtaleformen gjør den litt repeterende, men etter knappe 300 hundre sider sitter man igjen med et godt inntrykk av personen Pål Waaktaar-Savoy.

Av gutten som ble kalt «gjesten» på skolen, fordi han brukte tiden på musikk. Han som aldri hadde annen plan enn å leve av musikken, bare ikke bandet måtte høres ut som Modern Talking for å lykkes. Fyren som alltid har med seg notatbøker og leter etter ord og uttrykk til tekster, men som aldri er blitt mer påvirket av noen enn forfatteren Gunvor Hofmos ensomhetstematikk.

Den sky personen som veksler mellom boligene i Oslo, Woodstock og Brooklyn, og helst lever blant instrumentparken og sine over 100 gitarer for å skrive den neste store låten. Han som i ni av ti tilfeller starter med melodien, selv om tekstskrivingen er det største talentet. Han som gjør sine låter mer kompliserte enn nødvendig, fordi han mot slutten vil gi lytterne en gevinst.

Leser man artistens fortelling og hører på de mange utrolige sangene han har skrevet – en liste jeg synes mangler i denne boken – er det lett å elske Påls dedikasjon til det man kan si i en fire minutters poplåt.

Og bære over med problemene som slår inn når mediene slår rødlyset på.