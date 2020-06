– Det er så sinnssykt hjerteskjærende at folk må dø for at vi skal få oppvåkninger, igjen og igjen. Det er det som gjør at man blir så sliten.

Det sier forfatter og dramatiker Camara Lundestad Joof (32) til Aftenposten. De siste par ukene har diskusjoner om og demonstrasjoner mot rasisme dominert nyhetsbildet igjen, etter at afroamerikaneren George Floyd ble drept av politiet i Minneapolis.