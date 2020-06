Ukens kulturtips: Bekmørk krim, musikk i flytsonen og sexscenene alle snakker om

Fem håndplukkede tips om hva du kan se, lese og høre akkurat nå.

Cecilie Asker Kulturredaktør

12. juni 2020 11:43 Sist oppdatert 8 minutter siden

Corinna Harfouch er fabelaktig som den bitre Lara. Fidalgo

1. FILM: Lara Jenkins, Oslo kino

«I et mørkt rom står en kvinne opp av sengen, hun åpner vinduet, klar til å hoppe ut. Så ringer det på døren. Utenfor står to politifolk og ber henne være vitne i en husransakelse. Raskt går tonen fra tung tristesse til noe som kan ligne svart komedie. Kvinnen ber om å få slippe unna. «Du er da statsansatt? En gang funksjonær, alltid funksjonær», sier politimannen. Kvinnen bestemmer seg for å leve én dag til. For funksjonær var ikke det hun drømte om å bli», skriver vår anmelder May Synnøve Rogne. Hun kaller det en knakende god film om ambisjonens skyggeside.

Sondre Lerches ellevte album er både lekent og ettertenksomt. Jen Steele

2. ALBUM: Sondre Lerche: Patience

«Patience, Lerches ellevte, er spennende lytting fra en artist som er i flytsonen. Platen er spilt inn i hjembyen Bergen og er angivelig inspirert av ambient musikk og maratonløp. En artig kombinasjon, og den fungerer. Lerche holder på den elektroniske studioleken fra forgjengeren Pleasure, men her er resultatet mer fokusert, uten at den eksperimentelle nerven går tapt», skriver vår anmelder Eivind August Westad Stuen.

«Normal People» følger forholdet mellom Connell (Paul Mescal) og Marianne (Daisy Edgar-Jones). BBC/Hulu

3. SERIE: Normal people, NRK TV

«BBCs Normal People er basert på Sally Rooneys roman, som jeg satte stor pris på. I overgangen fra bok til bilder har serieskaperne Lenny Abrahamson og Hettie Macdonald gjort alt riktig. Den er blitt en snakkis allerede, og en av årsakene er de til sammen rundt 40 minuttene med sexscener. Det er også de som er med på å gjøre serien så god», skriver vår anmelder May Synnøve Rogne. Hun mener det er en strålende fortelling om den første kjærligheten og gir den toppkarakter.

Gyldendal

4. BOK: Ødemark av Stina Jackson

«Som tittelen tilsier, skal vi i Ødemark til Utkant-Sverige. Det er lett å tenke seg at en urban leser vil sperre opp øynene i skrekkblandet fryd over de trøstesløse tilstandene som ifølge Jackson, hersker der. Fra første side er det duket for dysfunksjonelle familier hjemsøkt av vold, drukkenskap, selvmord og generell håpløshet», skriver vår anmelder Pål Gerhard Olsen. Han mener den svenske krimkometen har levert en spenningsroman med høyt nivå.

Det gamle Munchmuseet på Tøyen gjenåpnes 15. juni og presenterer et helt nytt utstillingsprogram for sommeren. Her maleriet «Stående kvinne i døråpningen», datert 1906–07. Juri Kobayashi / Munchmuseet

5. KUNST: Det eksperimentelle selvet/ På vei ut, Munchmuseet

«Det gamle Munchmuseet på Tøyen gjenåpnes 15. juni og presenterer et helt nytt utstillingsprogram med både malerier og fotografier. Nå kan besøkende for siste gang beskue et utvalg på Tøyen. Munch fotograferte mye, og fotoutstillingen Det eksperimentelle selvet skal vises sammen med utstillingen På vei ut. Det inkluderer verdenskjente motiver som Skrik og Solen, men også malerier som trolig aldri før er blitt vist.» Åpent: 15. juni-31. oktober 2020