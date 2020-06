Disney+ får premieredato i Norge

Prisen ligger langt under Netflix.

I en pressemelding skriver Disney at lanseringsdatoen for strømmetjenesten Disney er klar for åtte nye land i Europa.

Strømmetjenesten lanseres i Norge 15. september, og prisen blir 69,- kroner pr. måned.

De andre landene som får tilgang til tjenesten på samme tid, er Sverige, Danmark, Finland, Portugal, Belgia og Luxemburg.

Disney er et av de største konsernene i Hollywood, og via den nye tjenesten får du tilgang til innhold blant annet fra Pixar, Star Wars, Marvel og National Geographic. Den mye omtalte serien fra Star Wars-universet, The Mandalorian, er en av de første seriene laget spesifikt for strømmetjenesten.

Prismessig har de lagt seg under både Netflix og HBO Nordic, men litt over Amazon Prime. Sistnevnte får du for 60,- kroner pr. måned, mens prisene for Netflix starter på 89,- kr pr. måned.

Disney er en sterk konkurrent med en stor innholdskatalog. Det kan bli priskrig i strømmemarkedet.

