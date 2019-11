Se opp for nykomlinger! Det er innstillingen til mange jurymedlemmer når de stikker hodene sammen for å kåre bokårets vinnere. Nordisk råds litteraturpris gikk nylig til en uetablert forfatter på 28 år. Jonas Eika kvitterte med nykomlingens friskhet: Han kalte sin egen danske statsminister for rasist og ga prispengene til asylsøkere.

Takketalen var «ufin og uhøvisk», mente Jon Fosse. Han nevnte en rekke veteraner man heller burde belønne. Jon Fosse er selv en slik veteran som har mottatt en lang rekke priser, men ikke Brageprisen for skjønnlitteratur. Det kan det bli en forandring på førstkommende torsdag.