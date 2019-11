Lille speil på veggen der, hvem er det mest synd på i landet her? Menn eller kvinner? Dette står igjen som et hovedspørsmål for Øystein Stene i debattboken Mitt liv som mann.

Er det kvinnen på scenen på Nationaltheatret som forteller sin #metoo-historie det er mest synd på, eller er det mannen som betrodde seg til Stene at han også er blitt trakassert, men ikke tør stå frem?