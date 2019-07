Den første sesongen av Stranger Things skapte like deilig furore som en ekstraball i et flipperspill. Seriens lekende lette miks av 80-tallsfest, oppvekstdrama og hvinende spennende scifi-horror ga 80-tallets VHS-filmer en etterlengtet oppreising, og stilte seg ved siden av The Americans som det beste av retrounderholdning fra 80-tallet.

Den medrivende fortellingen om psykokinetiske Eleven og vennegjengen Mike, Will, Dustin og Lucas i kamp mot onde krefter fra den ukjente dimensjonen Upside Down, var akkurat det seriefans ikke visste vi trengte i 2016.