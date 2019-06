Legendene leverer

Himmelen har blitt noenlunde blå og den synkende solen skinner over det stadig voksende publikumet foran Piknik i Parkens hovedscene. Dagens trekkplaster, veteranene New Order, er neste artist ut i programmet, og man kan merke at det sitrer blant de oppmøtte. Vil forventningene deres bli oppfylt?

Det korte svaret er «ja». Selvfølgelig. Bandet kommer raskt på scenen og starter kontant i det rocka hjørnet, akkompagnert av videosnutter på veggen bak dem. Låter som «Regret» kommer tidlig i settet og setter standarden for kvelden. Tilskuerne er raskt med på notene. Mange later til å ha kommet hovedsakelig for å se denne headlineren.