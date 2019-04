Dette bør du se, lese og høre akkurat nå.

Tara vokser opp i en mormonerfamilie i Idaho, som forbereder seg på dommedag. Helt frem til tenårene er hun skjermet fra den moderne verden, men mot alle odds skaffer hun seg likevel en utdanning, og til slutt også en doktorgrad. Boken kunne sluttet her, men denne selvbiografien handler ikke bare om å bryte ut, men vel så mye om å finne sin egen identitet mellom to verdener. Denne selvbiografien gikk rett inn på New York Times bestselgerliste i fjor høst, og nå er den kommet på norsk.

Den franske regissøren Laurent Chétouane har selv innrømmet at han ikke er noe fan av Jon Fosse, men har likevel klart å gjøre «Natta syng sine songar» til et både «eksistensielt, morsomt – og et frekt scenisk kunstverk.» Vår anmelder Per Christian Selmer-Anderssen fortetter med å kalle oppsetningen «et perfekt vorspiel til Jon Fosses 60-årsdag». Til høsten lager Det Norske Teatret en hel festival til ære for den kjente norske dramatikeren, så det er all grunn til å starte oppvarmingen nå.