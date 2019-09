Statsbygg vil plassere kunstverkene fra Y-blokken i lukkede bokser. – Pinlig, sier Riksantikvaren.

Statsbyggs planer for hvordan kunstverkene Fiskerne og Måken skal sikres og oppbevares de neste fem til ti årene er klare. Verkene er i dag en integrert del av Y-blokken, som etter planen skal rives i oktober. Flere klager på rivingen av blokken er under behandling hos Oslo kommune, men formelt er klarsignalet for riving gitt.

De to verkene er utformet av billedhugger Carl Nesjar i samarbeid med Pablo Picasso, og er av stor kunsthistorisk verdi. Når det nye regjeringskvartalet står klart blir derfor verkene en integrert del av bygningene. I mellomtiden ønsker myndighetene at verkene forblir tilgjengelige for publikum.