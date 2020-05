Nationaltheatret gjenåpnet onsdag på Torshov med musikalsk død og elendighet for et sultent og takknemlig publikum. Alt utsolgt, og det betyr mindre enn halv sal.

Folk satt spredt, enkeltvis eller to og to, og med en tom benk mellom som garantist for ytterligere sosial distanse. De 50 som slapp inn var ekstatiske som kuer om våren, det var like før et par sparket fra, men strenge kontrollører holdt det hele i tømme.