Jeg har sett denne filmen to ganger på kino. Da jeg begynte å se den for andre gang, hadde jeg faktisk glemt at jeg allerede hadde sett den. Det er altså en forglemmelig film på tross av svært sterke virkemidler, som grufulle skildringer av gruppevoldtekter og drap på barn.

Et av problemene er at filmen er for lang. Regissøren dveler for lenge ved de mange voldsscenene, lenge etter at publikum har oppfattet poenget. Dermed blir det seigpining av både ofre og publikum.