Ukens kulturtips: mørke toner, Gestapo-frykt og en sjelden filmperle

«Serien følger vanlige familier og lar krigens påvirkning på dem bli historien. Her er ingen storslagne kampscener, mektige generaler eller seigpinende felttog, men heller gråtkvalte møter over en kopp te, dagligdags Gestapo-frykt og den snikende følelsen av at nazistene snart forteller deg at du ikke kan spille eggende jazz på saksofonen din», skriver vår serieanmelder Asbjørn Slettemark.

«Da Sassy 009 kom på banen, var de spennende og annerledes, men også upolert, som om de lærte alt mens de holdt på. Man så konturene av en god plan, men det er først nå på Kill Sassy 009 at det virker som om Sunniva Lindgaard lager musikken hun egentlig vil, skriver musikkanmelder Peder Ebbesen. Han kaller debutalbumet både mørkt og forførende.