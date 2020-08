Ny rapport: Falsk informasjon om korona spres fire ganger raskere enn offisiell informasjon

– Facebook har tatt mer ansvar for innholdet de siste årene. Men det er veldig vanskelig for dem å nå over alt, sier førsteamanuensis Bente Kalsnes.

På ett julidøgn så 20 millioner en video på Facebook om en udokumentert kur mot koronaviruset og at ansiktsmasker ikke hindrer smitte.