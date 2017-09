Dyktig popmusikk som er ute etter å underholde.

1 2 3 4 5 6 Ellen Andrea Wang

Ellen Andrea Wang er overalt for tiden, og mye av det hun gjør, låter både smart og lekkert. Hun skriver låter, spiller bass og piano, arrangerer og produserer. Hun er leder for bandet Pixel, medlem i Gurls, og som soloartist høster hun både lovord og hemningsløst skryt.

Wang befinner seg midt i en norsk virkelighet fylt av dyktige unge musikere som kjennetegnes av høy kreativitet og bredt virke. I et slikt miljø kan vi stadig høre artigheter og underholdes av innfall. Det er ikke vanskelig å la seg imponere og ha det gøy, men det jeg virkelig ønsker, er å bli berørt. Dette ønsket gjelder både for gode poplåter og bærekraftig jazz.

Ellen Andrea Wang kombinerer elementer fra begge disse områdene, noe som i og for seg hører hjemme i en gammel tradisjon, men hennes hybrid lyser av 2017.

Hør sangen «A Change Of Heart» her:

Bedre bassist enn vokalist

Det har gått tre år siden Wang solodebuterte med albumet Diving. På Blank Out har hun med seg de samme musikerne, Andreas Ulvo på tangenter og Erland Dahlen på trommer. De er som skapt for den kombinasjonen sjefen foretrekker, og begge har tyngde nok til å matche Wangs talenter. Det er virkelig ikke håndverket det står på.

«Peace Prize» er første låt ut. Etter introen med sødmefylt piano og kjølig synth setter popmaskineriet i gang en tett og tøff groove. I bakkant ligger Ulvos smakfulle utlegninger som utgjør kun én av mange fine detaljer.

Det jeg hører, får meg til å tenke at Ellen Andrea Wang er en bedre bassist enn vokalist. Hun synger stilsikkert, men mangler en stemmekvalitet å bli husket for.

Jazzland Recordings

Temaet for sangen later til å være innvandring og menneskesyn, og ære være henne for å lyssette aktuelle temaer. Faren er at teksten ikke evner å fange inn kompleksiteten i det den omhandler. Martin Hagfors resiterer og underbygger budskapet. Han er for øvrig kreditert som tekstforfatter, sammen med Wang.

Forholdet mellom form og innhold i «Peace Prize» er overraskende, og produksjon og lyd av særdeles fint merke. Som popmusikk betraktet er ikke sangen av det mest umiddelbare slaget, men den setter seg etter noen runder.

Ut på konsert i høst? Her er guiden du trenger for å vite hva og når.

Det enkleste ikke alltid det beste

Ifølge Wang handler Blank Out om at vi noen ganger har lyst til å slette eller fjerne det som er vanskelig, men at det enkleste ikke alltid er det beste. Noen ganger må man stå i det og ta ansvar.

«Bad Blood» er en låt som går inn i dette tankegodset. Den kommer med et basspill og et trommeunderlag som funker ubetinget. Med sukkersøt koring og små plask fra pianoet blir dette en av albumets yndlinger.

Nils Bech klar for Operaen:–Skam er nok det som gjør at jeg også blir gjenkjent av folk over 60, sier 36-åringen.

Som raffinert popmusikk

«A Change Of Heart» var første singel fra utgivelsen. Åpningen på den høres ut som et 40 år gammelt fusionspor, men snur seg idet Wang starter sangen. Det vi hører, er dyktig strømlinjeformet og sklir inn uten å sette dype spor.

«Electric» har noen av de samme kvalitetene, og det er igjen mer tyngde og lek i musikken enn tekstinnholdet klarer å formidle.

Ellen Andrea Wang imponerer, og på sitt beste treffer hun de riktige stedene. Det greieste er å møte albumet som smart og raffinert popmusikk, ute etter å underholde og gi et fint løft i forbifarten.