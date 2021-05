TV-anmeldelse: Krimsensasjonen du sannsynligvis har gått glipp av

Etter snart ti år under radaren, avsluttes Line of Duty. Serien har gått under radaren i Norge, men du bør rydde tittekalenderen.

Vicky McClure og Martin Compston spiller to britiske korrupsjonsjegere i BBC-serien «Line of Duty». Her fra den siste sesongen, som NRK nå viser. Foto: NRK

27. mai 2021 09:50 Sist oppdatert nå nettopp

Fakta Line of Duty Seks sesonger, 36 episoder. De fire første sesongene strømmes på C More. Discovery+ har de fem første sesongene. Den avsluttende sesong 6 er nå tilgjengelig på NRK.no. Serieskaper: Jed Mercurio. Med: Martin Compston, Vicky McClure, Adrian Dunbar, Kelly Macdonald Vis mer

Gjennom snart et tiår har Line of Duty fortalt oss historier om korrupsjon i den engelske politistyrken. Linjen mellom de som bryter loven og de som opprettholder den er blitt grå og utydelig.

Etter seks sesonger er det nå omsider slutt. Nok en æra i BBCs ærerike dramahistorie er over. Da den siste episoden ble sendt 1. mai, skrudde over 12 millioner briter på TV for å se på. Det er tidenes rekord for en dramaserie siden målingene begynte i 2002.

