Frp stopper forslag for festivalsommeren. – Veldig skuffet, sier SV

SV har foreslått å kreve at helsemyndighetene deltar i arbeidet med en plan for gjenåpning av kulturlivet. Nå stikker Frp kjepper i hjulene.

SVs Freddy André Øvstegård jobber med kulturpolitikk på Stortinget. Her er han avbildet i forbindelse med høringen om Nav-skandalen. Foto: Olav Olsen

Morten Schwencke Journalist i Aftenposten

25. feb. 2021 14:37 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg er veldig skuffet over at Frp nå trekker seg. Mitt inntrykk har hele tiden vært at de ville støtte forslaget.

Det sier Freddy André Øvstegård (SV), som gjerne skulle vært foruten overraskelsen han fikk i Stortinget torsdag. I januar foreslo han å tvinge regjeringen til å lage en plan for gjenåpning av kulturlivet. En slik plan ønsket også Frp og dermed har det gått mot flertall i Stortinget.