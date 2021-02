Frp stopper forslag for festivalsommeren. – Veldig skuffet, sier SV

SV har foreslått å kreve at helsemyndighetene deltar i arbeidet med en plan for gjenåpning av kulturlivet. Nå stikker Frp kjepper i hjulene.

SVs Freddy André Øvstegård jobber med kulturpolitikk på Stortinget. Her er han avbildet i forbindelse med høringen om NAV-skandalen. Foto: Olav Olsen

Morten Schwencke Journalist i Aftenposten

25. feb. 2021 14:37 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

– Jeg er veldig skuffet over at Frp nå trekker seg. Mitt inntrykk har hele tiden vært at de ville støtte forslaget.