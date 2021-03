Foto: Lise Åserud / NTB Slik ser Kon-Tiki-museet på Bygdøy ut i dag. Nå planlegges en stor oppgradering. Slik tenker Snøhetta at en nybygd del av museet kan se ut. Det blir som en kile mellom de eksisterende byggene. Og slik kan det bli innvendig. Kultur Museum Slik ser Snøhetta for seg at det nye Kon-Tiki Museet kan bli

Museet på Bygdøy i Oslo skal fornyes og oppgraderes. Arkitektfirmaet Snøhetta har sett på hvordan det kan gjøres.

Arkitektfirmaet Snøhetta har laget en mulighetsstudie for Kon-Tiki Museet på Bygdøy. De ser for seg en stor ombygging.

– Thor Heyerdahls budskap er veldig aktuelt i dag. Han påpekte den nære symbiosen mellom mennesker og natur. Vi ønsker et større fokus på at overforbruk er skadelig for planeten på alle vis, sier Astrid Renata Van Veen.