Dagens quiz onsdag 17. mars

Hva kalles en person som velger ut verker til en kunstutstilling?

Åpningen av Pablo Picasso-utstillingen «Suite 347» på Henie Onstad Kunstsenter i fjor. Her skissen til samme kunstverk som prydet fasaden på Y-blokken. Foto: Berit Roald, NTB

7 minutter siden

1. Hvilken yrkesbetegnelse hadde helsefagarbeidere tidligere?

2. Hvilke to bokselegender møttes i 1974 til en kamp som ble kalt The Rumble in the Jungle?