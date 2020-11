Kristopher Schau jakter på klassiske aha-opplevelser i ny podkast

Rockemusikeren kan fint lite om klassisk musikk. Det har gitt ham jobb hos Oslo-Filharmonien.

Kristopher Schaus forhold til klassisk musikk har vært dårlig. Nå har han snudd. Bård Gundersen.

Si Kristopher Schau, og de fleste tenker rock, humor og ekstrem performancekunst. Ikke akkurat et naturlig utgangspunkt for å lage podkast for Norges ledende symfoniorkester. Likevel er det akkurat det han skal gjøre.

Produsenten av podkasten ringte og spurte hva slags forhold han hadde til klassisk musikk.