Finn Skårderud om bulimi i The Crown: God åpenhet betyr å velge sine ord, rammer, rom og medier med omhu

Lady Diana var tidlig ute med sin åpenhet om bulimi. Nå sørger Netflix-serien The Crown for at vi blir påminnet om denne lidelsen.

I TV-serien «The Crown» spilles prinsesse Diana av Emma Corrin. Des Willie/Netflix

Finn Skårderud Forfatter, psykiater og professor, direktør ved Villa SULT

På 1990-tallet snakket man om «Diana-effekten». Vi fagfolk så markant økt interesse nettopp for bulimi i kjølvannet av hennes bekjennelser. I Storbritannia så man på kort tid en dobling av søknader til helsevesenet for nettopp bulimi. Så har det avtatt igjen.

Den fjerde sesongen av Peter Morgans The Crown er rojal såpeopera av meget høy kvalitet. Det er «fake history», men sannsynligvis tett på noen sannheter. Tre av episodene innledes med en «trigger warning»: Nå vil du få se spiseforstyrrelser.