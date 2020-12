Åtte millioner kjøpte spillet før det kom. Likevel ble lanseringen av «Cyberpunk 2077» en katastrofe.

Den polske spillutvikleren har vært et forbilde for spillbransjen. Så kom Cyberpunk 2077 med skyhøye forventninger. Da gikk alt galt for CD Project Red.

«Cyberpunk 2077» er et etterlengtet spill. Men lanseringen gikk ikke som planlagt. CD Project Red

Høstens store spillopplevelse skulle bli Cyberpunk 2077. Det er et etterlengtet rollespill satt i en nær, dyster fremtid. Du slippes løs som leiesoldaten «V» i storbyen Night City. Det skulle bli fremtidens spillopplevelse. Mange millioner spillere åpnet lommeboken.

Aftenpostens spillanmelder kalte spillet en «vulgær, voldelig og vellykket fremtidsvisjon». Hos Metacritic, en samleside for anmeldelser, har PC-versjonen av spillet fått 87 av 100 mulige poeng.