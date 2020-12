Nobels Fredssenter vil bli på Vestbanen

– Vi regner med at det blir varige endringer etter pandemien, sier direktør Kjersti Fløgstad. Nå vil hun satse mer på digital aktivitet.

Direktør Kjersti Fløgstad og Nobels Fredssenter er hardt økonomisk rammet av pandemien. Siden mars har senteret tapt 19 millioner kroner i inntekter. Morten Uglum

8. des. 2020 21:54 Sist oppdatert 7 minutter siden

I fjor kom et forslag om at Nobels Fredssenter skal flytte inn i de gamle lokalene til Museet for samtidskunst på Bankplassen i Oslo. Nå er forslaget utredet. Styret i Nobels Fredssenter har sagt nei til å flytte. De ønsker å bli værende på Vestbanen.

På Bankplassen ville Fredssenteret fått mer plass, noe direktør Kjersti Fløgstad ikke lar seg lokke av: