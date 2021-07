Vellykket svart komedie av en tragedie om bunnløs sorg og raseri

Den danske filmskaperen Anders Thomas Jensen veksler nesten uhørt mellom tragedie, komedie og action – og slipper unna med det.

Mads Mikkelsen, omgitt av «Rettferdighetens ryttere», på jakt etter mening i det meningsløse. Foto: Nordisk filmdistribusjon

Kjetil Lismoen

Nå nettopp

Anders Thomas Jensen er ikke like godt kjent i Norge som kollegene Lars von Trier og Thomas Vinterberg. Men det kan argumenteres for at han er vår tids mest betydningsfulle danske filmskaper. Hans filmatiske stil påkaller seg like lite oppmerksomhet som hans beskjedne personlighet.

Filmene rommer ofte en kompleksitet som går langt utenpå de fleste underholdningsfilmer. I denne nyeste varianten gnistrer det av et fortellertalent som kanskje aldri har vært bedre. Hvem andre i nordisk film ville våget å lage en svart komedie av en tragedie om bunnløs sorg og raseri? Det er scener her som egentlig burde rakne i sømmene – om ikke av den halsbrekkende sjanger-spagaten, så i det minste av frekkheten.

