Vigdis Hjorth om det selvbiografiske og kunsten: «Åh, familien!»

«Vi prøver å male over. Det gir en midlertidig følelse av å mestre, å male over, ydmykelser og ugjerninger og pinligheter i et forsøk på å trøste og berolige oss selv», skriver Vigdis Hjort i et essay.