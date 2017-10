Konsert-Lorde: Ypperlig pop med mening

1 2 3 4 5 6 Lorde

Det er en krystallklar popmusikalsk logikk i at Lorde spilte Kate Bushs hit «Running up that hill» før hun gikk på scenen i Oslo onsdag kveld. Ikke fordi hun har måttet klatre noen særlig tunge motbakker for å komme dit hun er i dag, men fordi både innstilling og uttrykk har mye til felles.

Det er noe med Lordes inderlighet, ekthet, musikalske kvaliteter - og estetiske uttrykk - som minner om Kate Bush fra hennes gjennombruddstid. Også live, skulle det vise seg.

«The future of music»

Snart 21 år gamle Lorde, født Ella Marija Lani Yelich-O´Connor i New Zealand, er en av popmusikkens største sensasjoner de siste årene. Etter å ha blitt oppdaget via en skoleforestilling som 12-åring, fikk sangeren platekontrakt med verdens største plateselskap Universal i 2009.

Bråvoksen viste det seg fort at hun kunne mer, og hun startet kjapt med å skrive egne låter. Fire år senere, i oktober 2013, gikk den da 16 år gamle Lordes debutsingle «Royals» til topps på de amerikanske hitlistene.

Den unge, rå stemmen som rommet så mye følelser fulgte opp med flere gode låter på debutalbumet Pure Heroine samme år, ble kalt «the future of music» av nå avdøde David Bowie, men så ble det stille. Lenge.

Før man egentlig rakk å tenke «one-hit-wonder», dukket oppfølgeralbumet Melodrama opp på forsommeren 2017. Fullt av kreativt interessant og moderne pop som fungerte både for kresne poplyttere og på hitlistene, var det et langt musikalsk steg fremover. En unik artist kommet for å bli, skrev vi her i Aftenposten.

Hadde folk i sin hule hånd

Låtene fra Melodrama, fortellingene om et ung menneskes plutselige møte med gode og onde folk og seg selv i nattelivets drama av fest, moro, dop og bakrus, var naturlig nok kjernen da Lorde for første gang holdt konsert i Norge.

Det gikk rett ut på fest med «Homemade dynamite», en naturlig cover av Disclosures «Magnets» og gamlehiten «Tennis court». Lorde energiske hoppende rundt kledd i svart, foran tre musikere som ble borte i mørket og to dansere som understreket gleden. Det var moro, men allerede i låt seks nådde festen det neste stadiet. «What will we do when we're sober?»

Ingen grunn til å tenke mye på det, egentlig, for Lorde hadde folket i sin hule hånd videre. Også gjennom det noe tammere og hvitkledde midtpartiet, som riktignok inneholdt en sterk versjon av rolige «Liability».

Fakta: Dette spilte Lorde: Homemade dynamite, Magnets, Tennis court, Hard feelings, Buzzcut season, Sober, The Louvre, Ribs, Liability, Liability (reprise), A world alone, Somebody else, Supercut, Royals, Perfect places, Team, Green light, Loveless

Ord med mening

I tredje akt (noen som nevnte Kate Bush her?) kom Lorde tilbake på scenen kledd i rødt, og festen tok av igjen. Hennes bandtrio spilte seg computertro og endelig ordentlig kraftfullt gjennom hitrekken «Supercut», «Royals», «Perfect places», «Team» og «Green light».

Låter som på ypperlig vis blander listefengende pop og store refreng med ord med mening. Ord om tomheten i den rene hedonismen hun tydeligvis har smakt på i sin stjernestatus, og om å tro på seg selv og finne den personen man kan være et team med i en verden som ikke alltid bare er enkel.

Lorde virker jaggu eldre enn sine snart 21 år, gitt. Neste gang hun kommer til Norge blir det i en langt større arena enn intime Sentrum Scene.

Lorde spiller også under UKA i Trondheim torsdag kveld.