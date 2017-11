1 2 3 4 5 6 Taylor Swift

Den første singlen fra Taylor Swifts sjette studioalbum Reputation, kalt «Look what you made me do», var en kommersiell suksess med blant annet nye rekorder for antall streams på et døgn hos Spotify, men samtidig en musikalsk og tekstmessig katastrofe.

Låten var en ny runde med kjefting og hatprat mot alle som får henne til å gjøre og si kjipe ting, mer presist artistene Kanye West og Katy Perry, uten evne til å ta ansvar for egne handlinger. Under lå et irriterende lag av stakkato R&B-rytmer helt uten melodi eller refreng.

Frykten var at vår samtids største popkulturelle fenomen der satte den aggressive tonen for hele Reputation, men det er heldigvis ikke korrekt. Riktignok starter albumet med rytmisk ganske like, kjipe og i overkant bombastiske låter som « ... Ready for it», «End game» og albumets klare bunnpunkt «I did something bad», men etter hvert slippes skuldrene mer ned.

Kritiseres for alt, uansett

«They're burning all the witches, even if you aren't one, so light me up, light me up» synger Taylor Swift i nevnte «I did something bad», og treffer selvfølgelig spikeren på hodet. Den 27 år gamle artisten kan ikke gjøre én eneste ting uten at det blir lange medieanalyser av det, ofte kritiske.

Lenge var hun ikke feministisk nok for alle som mente at hun burde stå opp for andre kvinner, noe Swift etter hvert har svart på. Hun har heller ikke brukt sin posisjon til å ta et politisk ståsted mot Trump, slik noen mener at hun burde. Swift svarer at hun ikke vil tvinge sine meninger på noen. På toppen av alt er hun nokså surrealistisk blitt hyllet som en arisk gudinne av ytre høyre fløy i USA.

«Don´t blame me» synger i Taylor Swift i fjerde låt her, og man kunne tro at det var et slags «jeg er bare en sanger»-svar på all underlig kritikk, men nei.

Universal Music

Oppløftende kjærlighet

Låten er i stedet en ren og oppløftende kjærlighetserklæring som viser at også Taylor er et vanlig menneske, og ganske typisk for mye av det tekstlige innholdet på Reputation: «Oh, Lord, save me, my drug is my baby, I'll be usin' for the rest of my life».

Det er vanlig å tolke alle Taylor Swifts tekster som personlige fortellinger, så man får anta at hun for tiden er på et fruktbart sted sammen med sin kjæreste, den britiske skuespilleren Joe Alwyn.

«And all at once, you are the one I have been waiting for, king of my heart, body and soul» som hun synger i låten «King of my heart», der alle ex-ene med «their Range Rovers and their Jaguars» også får beskjed om at de ikke var gode nok.

Reputation har 15 låter på nesten en times spilletid, og det er absolutt nok av gammelt drama og oppgjør med tidligere menn og venner her til å bruke noen dager på tolkning av tekstene. Likevel er det de låtene som ser forbi dette og fremover som står igjen som de fremste.

Universal Music

Midtparti med lekker popmusikk

De gode tidene, både tekstlig og musikalsk, starter med den i denne sammenhengen korrekt titulerte låten «Delicate». En låt som ikke skriker av sinne eller tunge rytmer, men som legger all sin tyngde på melodien. Så enkelt, så fint.

Den følges av albumets midtparti med låter som «Gorgeous», «Getaway car», allerede nevnte «King of my heart» og «Dancing with our hands tied». Alle tilbakeholdne, men likevel store poplåter der Swift i spann med sine tre faste låtskrivere og produsenter - svenskene Max Martin og Shellback og Lorde-partner Jack Antonof - treffer den fengende popplanken med melodisk enkelhet.

Akkurat dette er jo ikke noe nytt for Taylor Swift. Underveis i den musikalske transformasjonen fra ung countryprinsesse til å bli én av popmusikkens fremste artister, er det evnene som låtskriver som har drevet henne opp og frem.

Den «Look what you made me do»-drevne frykten for at hun hadde mistet dette sentrale grepet på en ønsket vei mot å bli en sint R&B-stjerne, var altså ubegrunnet.

Det er lett å forstå at selv Taylor Swift kunne bli fristet til å gjøre dette for å selge enda mer musikk, siden dette dominerer listene hos Spotify akkurat nå, men i det lange løp er det hennes «reputation» som knallsterk melodiskribent som blir stående igjen. Også etter dette albumet.

Holdes borte fra strømming

Apropos Spotify. Taylor Swift har ikke vært spesielt glad i det nye musikkformatet strømming, og holdt lenge all sin musikk unna. Det samme gjelder for Reputation, som ifølge ryktene kun vil være tilgjengelig for fysisk eller digitalt kjøp den første uken.

Den minner sterkt om å gå baklengs inn i fortiden, men Swift er jo en av svært få artister som er så store at de kan ta et slik valg. Hun og Adele, liksom.

Kombinert med eksklusiv tilgang til konsertbilletter for dem som har bestilt albumet på forhånd, har hun da klart å sette nye rekorder også for dette. 400.000 kjøp før albumet er ute, sier sitt. Kritikk (så klart) om at hun utnytter fansen på denne måten, er det liten grunn for henne til å kommentere. Kommers rår i denne popdivisjonen.