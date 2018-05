Dagens Næringsliv skrev onsdag at strømmetjenesten Tidal manipulerte og blåste opp strømmetallene for Beyoncés album Lemonade og Kanye Wests Life of Pablo.

Nyheten har skapt sterke reaksjoner i Norge og får mye oppmerksomhet også i utenlandske medier. Både Rolling Stone, Quartz, Forbes, Pitchfork, BBC og NPR har omtalt saken siden den ble publisert onsdag 9. mai.

Les mer om saken her: Ifølge DN er Beyoncé og Kanye Wests lyttertall manipulert i Tidal

– Over og ut for Tidal

– Hvis dette stemmer, er det over og ut for Tidal, sier Bendik Hofseth, musikkprofessor ved Universitet i Agder til Dagens Næringsliv.

Dersom tallene avisen har lagt frem stemmer, betyr det at mange andre artister har fått for lite betalt.

Også førsteamanuensis Arnt Maasø ved Institutt for medier og kommunikasjon på Universitetet i Oslo reagerer og sier til DN at han har ventet på dette lenge.

– Denne saken er den største skandalen i strømmebransjen hittil. Samtidig er det forferdelig trist å se hvordan Tidal har manipulert data, sier Maasø.

Mye har skjedd på de få dagene siden DN publiserte sin sak. NTNU, som analyserte strømmetallene og konkluderte med at de var manipulert, har mottatt trusler fra Tidals advokater om de ikke trekker tilbake rapporten.

Fredag meldte E24 at TONO og GramArt vil kreve revisjon og pengene tilbake fra Tidal, dersom påstandene i DNs sak stemmer.

– Det gir ikke mening

Billboard, bransjebladet som forvalter hitlistene i USA, kommenterer saken i en analyse. Der ser de på hvordan – og ikke minst hvorfor – Tidal kan ha manipulert strømmetallene til Beyoncé og Kanye West.

De peker på modellen for å betale artister for musikkstrømming. En stor sum penger fordeles på artistene etter hvor mange avspillinger de har. De som strømmes mest, får mest.

Ifølge DN sørget de høye strømmetallene fra Beyoncé og Kanye West for en fet utbetaling til plateselskapene Sony og Universal – rundt 20 millioner kroner til hver. Det betyr at de andre plateselskapene får mindre av den totale potten.

I analysen snakker Billboard med advokaten Lisa Alter. Hun forstår ikke hva Tidal har å tjene på dette.

– Det gir ikke mening å forfalske avspillinger. Det ville vært et alvorlig brudd på tilliten artister og plateselskaper har til dem dersom de gjorde det og ble tatt, sier Alter.

Billboard mener også at de manipulerte tallene ikke hadde så stor effekt. «Beyoncés Lemonade ville uansett debutert på førsteplass da den ble utgitt, basert på albumsalg alene, så strømmetallene påvirket ikke plasseringen på Billboard 200 den første uken», skriver bransjebladet.

Albumet beholdt topplasseringen sin i én uke, før det ble erstattet av Drakes Views. Da havnet Beyoncé på annenplass på Billboard-listen – en posisjon utgivelsen ville hatt uavhengig av strømmetallene, ifølge Billboard selv.

«Kan føre til en voldsom opprydning for hele sektoren»

Blant mediene som omtaler saken, er også britiske The Guardian. De påpeker at det er blitt stilt spørsmål om strømmetallene til de to aktuelle albumene, Kayne Wests Life of Pablo og Beyoncés Lemonade, før.

De skriver at en storm kan brygge opp i strømmeindustrien, og at den begrensede informasjonen gigantene deler med omverdenen er blitt kritisert tidligere.

«Enten er hele historien om Tidal et påfunn fra en norsk finansavis med en høne å plukke med selskapet, eller så har minst én strømmeplattform utviklet teknikker for å massere tallene sine, og med det omsetningen. Om det siste stemmer, kan det føre til en voldsom opprydning for hele sektoren», skriver avisen.

Det amerikanske radioselskapet NPR har snakket med Kevin Erickson i interesseorganisasjonen Future of Music Coalition.

– Dette viser et større bransjeproblem med strømming. Når bransjen blir avhengig av data, blir den sårbar for svindel eller anklager om svindel, sier Erickson.

Han mener at strømmemodellen, som baserer seg på store mengder data, inviterer til «dårlig oppførsel».

Det britiske kringkastingsselskapet BBC omtaler også saken, og viser til interesseorganisasjonen IMPALA, som jobber for rettighetene til uavhengige musikere. På Twitter skriver organisasjonen at «dersom dette stemmer, betyr det at mange artister og plateselskaper har tapt penger».

Norwegian newspaper @DN_no unveils #Tidal manipulation of Beyoncé and Kanye West streams. IMPALA’s Helen Smith: “If this is true, many record labels and artists have lost out” https://t.co/kd9aKtD7el — IMPALA (@IMPALAMusic) May 9, 2018

– En svertekampanje

Mediene som omtaler Tidal-tallene, har fått det samme svaret fra strømmetjenesten. Dette fikk også Aftenposten på e-post fra Alisa Finkelstein, presseansvarlig i Tidal:

– Dette er en svertekampanje fra en publikasjon som tidligere har omtalt en av våre ansatte som en «israelsk etterretningsagent» og vår eier som en «dopdealer». Vi forventer ikke annet fra dem enn denne latterlige saken, løgner og falske påstander. Denne informasjonen var stjålet og manipulert, og vi vil kjempe hardt mot disse påstandene, heter det i svaret.