Harvey Weinsteins ekskone: – Jeg har vært naiv

Motedesigneren Georgina Chapman har gitt sitt første intervju siden mannen – eller «kommende eksmann», som hun selv beskriver ham – ble anklaget for seksuelle overgrep mot en rekke fremtredende kvinnelige skuespillere.

På spørsmål fra magasinet Vouge om hun så noe mistenkelig med oppførselen til mannen, svarte hun «absolutt ikke», skriver BBC.

– Det var en del av meg som var forferdelig naiv, så naiv, sa hun.

Hun var «ydmyket og knust» da skandalen var et faktum. Hun sier hun ikke beveget seg ute i offentligheten på fem måneder etter at anklagene mot mannen ble kjent.

Anklagene mot Weinstein var utløsende for hele den internasjonale #Metoo-kampanjen, som har spredt seg fra USAs filmbransje til andre bransjer og land over hele verden.

Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Paret har vært gift siden 2007, men Chapman annonserte at hun vil skilles fra Weinstein allerede få dager etter at de første anklagene mot ham nådde offentligheten. Paret har to barn sammen, på fire og syv år.

– Jeg hadde hva jeg trodde var et veldig lykkelig ekteskap. Jeg elsket livet mitt, sier Chapman. Etter bruddet tok hun med barna og flyttet inn til en venn.

Chapman står bak designermerket Marchesa, som har slitt etter de alvorlige avsløringene om designerens mann. Stjernene har i det siste styrt unna merket på den røde løperen, inntil Scarlett Johansson iførte seg Marchesa-kjole under Met-gallaen mandag.

Harvey Weinstein avviser alle anklager om sex uten samtykke.