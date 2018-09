«Reis deg så han får sitte!» er drepende å høre for en mann i sin beste alder. En som iallfall tror han er i sin beste alder, og som utfordrer denne troen i et nærgående møte med et helfigurs speil. Og som deretter må sette seg ned med hodet i hendene mens nesehår og ørebust nærmest vokser vilt mellom fingrene hans – iallfall i fantasien.

Denne bestefaren er det Sven Nordin gir oss etter suksessene med Hulemannen og Pappa, også de i samarbeid med Bjarni Thorsson.