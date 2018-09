Les også: Derfor skriver vi på nynorsk og dansk i Aftenposten

Medan eg les Helene Uris bok Hvem sa hva? Kvinner, menn og språk, kjem nyhenda om at eit kjøpesenter har fått øydelagt toaletta for store summar. Tenåringsjenter let vatnet renne i krana når dei er på do. Min småvittige bror sender meg saka på SMS og legg til: «Likestillingskampane våre mødre har kjempa, ser ut til å ha gått i vasken».