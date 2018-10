Metoo: Dette er superstjernene som falt

Anklagene mot Harvey Weinstein i oktober i fjor fikk en hel verden til å rette søkelyset mot seksuelle overgrep og trakassering.

Skuespiller Alyssa Milano oppfordret Twitter-følgerne sine til å skrive «#metoo» dersom de hadde opplevd seksuell trakassering. Emneknaggen gikk viralt.

(Så var det ikke Milano, men en annen kvinne som egentlig lagde #metoo først, flere år i forveien)

Det siste året har både kvinner og menn tatt et oppgjør mot noen av de mektigste i medie- og underholdningsbransjen.

Her er noen av dem som falt:

Harvey Weinstein (66)

Det var anklagene mot Harvey Weinstein, den amerikanske filmprodusenten og eieren av The Weinstein Company, som ble startskuddet for Metoo-kampanjen. Rundt 100 kvinner har stått frem og fortalt sine historier om filmprodusenten, som frem til i fjor høst ble regnet som en av Hollywoods aller mektigste menn.

Anklagene førte til at Weinstein ble tiltalt for voldtekt og grove seksuelle overgrep mot tre kvinner. Selv benekter han de mange overgrepsanklagene, og erklærte seg ikke skyldig under et rettsmøte i juni.

Jefferson Siegel / TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Kevin Spacey (59)

Skuespilleren er blitt anklaget for seksuelle overgrep på over 30 menn. Han avviste alle anklagene og sier han ikke husker noe, men valgte likevel å beklage seg offentlig. Anklagene førte til at Spacey ble fjernet fra Netflix-serien «House of Cards», og klippet ut av spillefilmen «All the Money in the World».

Junge, Heiko / NTB scanpix

Skuespilleren er fremdeles under etterforskning for de ny anklagene om seksuelle overgrep som dukket opp i august. I slutten av september dukket det opp nok et søksmål mot Spacey.

Louis C.K. (51)

Fem kvinner fremsatte anklager om seksuell trakassering mot den kjente komikeren i november i fjor. Han skal blant annet ha blottet seg og onanert foran kvinnene. Anklagene førte til at Louis C.K. avlyste planlagt film og TV-serie, og trakk seg helt bort fra offentligheten.

Komikeren innrømmet imidlertid at hendelsene hadde funnet sted. I en skriftlig uttalelse fra november 2017 skrev han blant annet at han «angrer dypt» og at han ville «trekke seg tilbake og bruke tid på å lytte». I august i år var komikeren tilbake på scenen i New York, noe som opprørte mange.

Chris Pizzello / TT / NTB Scanpix

Medietoppene som falt

Heller ikke den fjerde statsmakt var uten #metoo-bevegelsens søkelys. Flere av de absolutt mektigste medietoppene i USA ble avslørt og måtte forlate jobben.

Leslie Moonves (68): Den daglige lederen og administrerende direktøren i CBS Television måtte gå av da totalt tolv kvinner hadde anklaget Moonves for seksuell trakassering. Ifølge Moonves har han hatt et gjensidig ønsket seksuelt forhold til tre av kvinnene. Alle øvrige anklager avviser 68-åringen blankt.

Den daglige lederen og administrerende direktøren i CBS Television måtte gå av da totalt tolv kvinner hadde anklaget Moonves for seksuell trakassering. Ifølge Moonves har han hatt et gjensidig ønsket seksuelt forhold til tre av kvinnene. Alle øvrige anklager avviser 68-åringen blankt. Roger Ailes (77): Tidligere styreleder i Fox News ble sparket sommeren 2016 etter å ha blitt saksøkt av nyhetsanker Gretchen Carlson for sexpress. Ailes, som var med på å starte opp Fox-TV-selskapet, døde i mai 2017.

Tidligere styreleder i Fox News ble sparket sommeren 2016 etter å ha blitt saksøkt av nyhetsanker Gretchen Carlson for sexpress. Ailes, som var med på å starte opp Fox-TV-selskapet, døde i mai 2017. Bill Shine (55): Tidligere leder i Fox News, nå kommunikasjonssjef for Trump. Han sa opp stillingen som toppsjef etter at grunnleggeren, Roger Ailes, ble anklaget for seksuell trakassering av flere kvinnelige ansatte.

Tidligere leder i Fox News, nå kommunikasjonssjef for Trump. Han sa opp stillingen som toppsjef etter at grunnleggeren, Roger Ailes, ble anklaget for seksuell trakassering av flere kvinnelige ansatte. Matt Lauer (60): Tidligere ankermann i NBC News. Lauer fikk sparken i NBC-showet «Today» da en kollega rettet anklager mot ham som gjaldt upassende seksuell oppførsel på arbeidsplassen.

Senatorene Al Franken, John Conyers og Trent Franks har alle trukket seg fra politikken i USA etter #metoo-anklager.

Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix