Styret i Dagbladet AS har i dag ansatt Alexandra Beverfjord (41) som ny ansvarlig redaktør/administrerende direktør i Dagbladet AS etter John Arne Markussen, melder Medier24.

Beverfjord kommer fra stillingen som nyhetsdirektør i NRK.

Det melder styret i Dagbladet i en pressemelding.

Beverfjord er utdannet Cand.polit. fra NTNU og startet sin journalistiske karriere som journalist i Adresseavisen i 1996.

Det meste av sin arbeidskarriere har hun likevel fra Dagbladet hvor hun i perioden 2001 - 2013 hadde flere ulike roller, de siste årene som nyhetsredaktør for Dagbladet og Dagbladet.no.

I 2013 meldte hun overgang til NRK der hun ble ansatt som reportasjeredaktør, før hun tok fatt på jobben som nyhetsdirektør i 2015.

- Rette person

Konsernsjef i Aller Media, Dag Sørsdahl, sier en pressemelding at han gleder seg over å få Beverfjord med på laget:

- Jeg er trygg på at Alexandra er rett person med riktig kompetanse til å lede Dagbladet videre og levere på våre ambisjoner fremover. Alexandra har lang fartstid som medieleder og kommer tilbake til en merkevare hun kjenner godt, sier Sørsdahl i meldingen og fortsetter:

- Hennes oppgave i Aller Media blir todelt - hun får totalansvaret for Dagbladet, noe som både innebærer ansvaret for videreutviklingen av Dagbladets ståsted og redaksjonelle profil, samtidig som hun får ansvar for Dagbladets økonomiske resultater. I tillegg trer hun inn i Aller Medias konsernledelse og blir dermed en vesentlig bidragsyter til Aller Medias virksomhet i Norge og våre mål og strategier knyttet til dette.

- Stolt og ydmyk

Beverfjord sier selv i meldingen at jobben som sjefredaktør i Dagbladet er mediebransjens mest spennende jobb.

- Jeg går stolt og ydmykt til oppgaven. Det skal bli et privilegium å få samarbeide med den dyktige redaksjonen, som har markert seg skarpt på en rekke journalistiske fagområder og som ligger langt fremme digitalt. Dagbladet er, og skal være, en viktig stemme i norsk offentlighet, sier Beverfjord.

- Aller Media er et innovativt og visjonært konsern i sterk utvikling, og jeg gleder meg. Mitt viktigste bidrag blir å bygge videre på det gode arbeidet som er gjort gjennom å jobbe for å ytterligere styrke Dagbladets journalistiske slagkraft og evne til å sette dagsorden, samt jobbe for at Dagbladet blir det mest fremoverlente digitale nyhetsmedium i Norge, fortsetter hun.

Beverfjord tiltrer etter nærmere avtale.

