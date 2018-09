Det er fortsatt sol da bibliotekar Madeleine Eriksson låser dørene til Åmåls kommunale bibliotek denne tirsdags ettermiddagen, selv om klokken bare er 17.00. Å ha åpent utover kvelden er ikke lenger mulig. Det er blitt for farlig, for ubehagelig.

Eriksson tar sin faste runde for å sjekke at alle besøkende er ute. Et par 14 år gamle jenter har gjemt seg i et hjørne i bibliotekets annenetasje, men blir jaget ut.