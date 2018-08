Funk og rømmegrøt-western fikk Øya til å danse

Det er fristende å bruke togmetaforer i beskrivelsen av jazzmusiker Ola Kvernbergs mannsterke band. Alt inviterer liksom til det. En kan absolutt assosiere Steamdome med en svimlende reise på et damplokomotiv, jagende over prærien gjennom støvete western-landskap i svart/hvitt; det rister godt og tidvis kan en tro det er på vei til å spore av – før en merker at det går trygt på skinner. Men jeg skal gi meg der, altså.

Spaghetti-western med hardanger-fele? Før var Kvernberg jazzverdenens egen, og jeg må innrømme at jeg selv først oppdaget Steamdome i forbindelse med Øya, selv om han omgir seg med aldri så mange særs dyktige musikere med variert musikkbakgrunn. Progrock blandes med Morricone-aktige lydlandskap, Daniel Buner Formo bringer frem Jethro Tulls kirkeorgelmusikk. Det blir som regel bra når instrumentalmusikk spilles av teknisk gode musikere, men det kan også grense litt til vel flinkis-rock – på plate. Det er komplekst, men på mer kordbukser og avhold enn frijazz og funk. Det høres kanskje ut som om jeg beskriver musikk for alvorlige menn over 40 med 70-tallsreferansene i orden, men så er det altså et slikt band enhver kan bli glad av å oppdage. Og det kommer tydeligere frem live enn på plate. Musikerne blir friere. Musikken blir friere. Funken kommer frem. Og regnskyene som raste over Oslo tidligere i dag er heldigvis på vei videre.